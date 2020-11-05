الأرصاد الجوية: "الشاهقة المائية" لم تؤثر على الملاحة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
الشاهقة المائية
الشاهقة المائية
كـسـاب أحـمـد
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قال محمود شاهين، مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن "الشاهقة المائية"، التي تم تداول صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن على مدينة الإسكندرية كما يعتقد البعض، بل كانت داخل البحر الأبيض المتوسط، ورغم ذلك لم تؤثر على المجرى الملاحي أو محافظة الإسكندرية. 

وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن "الشاهقة المائية"، هي عبارة عن سحب رعدية قاعدتها تكون قريبة جدًا من سطح البحر أو الأرض، معقبًا: "وعندما تكون على البحر تشهد تيارات هوائية متصاعدة وهابطة تسحب معها المياه بسرعات عالية جدًا".

وأكد "شاهين"، أن هذه الظاهرة لن تتكرر خلال الأيام المقبلة، نظرًا لعدم وجود أية توقعات بذلك، لافتًا إلى أنها لا تتسبب في أية أضرار طالما كانت على سطح المياه.

هذا، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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