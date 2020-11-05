أحمد موسى يهنئ الزمالك: "سيواجه بطل القرن والبطولة حمراء" (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
شيماء حسن
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هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الأهلي.

وقال "موسى"، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "سعيد جدا والله من قلبي، ألف مبروك للأبيض، الزمالك سيلتقي بطل القرن في مباراة تاريخية وإن شاء الله البطولة في الجزيرة".

ونجح الزمالك في الفوز الرجاء المغربي بنتيجة 3-1، ليواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضرب الزمالك موعدًا ناريًا وتاريخيًا مع غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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