هيئة الدواء المصرية تكشف استعداداتها للزيادة المتوقعة لإصابات كورونا (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
شيماء حسن
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كشف علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، عن استعدادات الهيئة للموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا في مصر.

وأكد "الغمراوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"أنه لن يكون هناك أي نقص في الأدوية خلال الفترة القادمة استعدادًا لأي زيادات متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "تم تسجيل 5 مستحضرات من الريمديسفير و379 من مستحضرات الكحول والمطهرات منذ انطلاق الجائحة، في عز هذه الجائحة، نجحت الهيئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتغطية جميع احتياجات البلاد من الأدوية والمستحضرات الطبية".

وأضاف "ولم يحدث أي نقص خاصة أن هناك بعض المستحضرات التي يكون بها بدائل كثيرة وهنا يأتي دور الصيدلي والطبيب في توعية المواطنين ببدائل هذه الأدوية وعدم التركيز على ماركة دواء بعينها خاصة أن جميع البدائل يكون بها نفس المادة الفعالة".

وتابع "استحدثنا نظام للرصد ومتابعة الأدوية ومعرفة الكميات الموجودة، وأصبح عندنا معلومات وتفاصيل التفاصيل لتحليل جميع الأدوية منذ أن كانت مادة خام حتى تصنيعها، ولدينا أنظمة لرصد الكميات المستوردة من الأدوية وكميات المخزون النهائي داخل الشركات".


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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