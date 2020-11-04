البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالختام مع ترقب اللحظات الحاسمة للانتخابات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد "داو جونز" حوالي 370 نقطة مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

ولا يزال السباق الرئاسي لم يُحسم بعد في الانتخابات الأمريكية مع استمرار فرز الأصوات في ولايات متأرجحة وهامة.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن، بحسب النتائج الأولية.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى انتخابات الكونجرس مع تقارب واضح في مجلس الشيوخ، في حين يتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في مجلس النواب حتى الآن.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 4.7 بالمائة خلال سبتمبر  المنصرم.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 المائة أو ما يعادل 367.6 نقطة، ليسجل مستوى 27849 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.2 بالمائة إلى 3433 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 3.8 بالمائة إلى 11590نقطة.

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