عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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تألق اليوم المطرب عاصي الحلاني في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية والذي حفل بعدد من المطربين منذ بداية فعالياته.

وأحيت حفل ثالث أيام المهرجان الفنانة كارمن سليمان وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.





يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن.
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
عاصي الحلاني يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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