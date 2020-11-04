شاهد.. تامر أمين: كورونا مبهدلة أوروبا.. والناس في مصر بتحضن وتبوس عادي! (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الإعلامي، تامر أمين، رسالة تحذيرية إلى المصريين بسبب تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا "قصة كورونا جد الجد".

وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "كثير مننا نسيوا كورونا، اللي مش بيشوف من الغربال يبقى أعمى، الموجة الثانية ضربت بقوة وأوروبا متبهدلة حرفيًا، أعتى الدول الأوروبية متبهدلة".

وتابع "ترامب من الممكن أن يخسر الانتخابات بسبب تعامله مع أزمة جائحة كورونا، وهذه رسالة إنذار إلى المصريين خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات وبدأنا نقترب من كسر حاجز الـ200، والناس بدأت ترجع تسلم وتحضن وتبوس وكأننا دفنا كورونا وهذه نظرة خطيرة وعواقبها ستكون وخيمة".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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