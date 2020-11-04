عاصي الحلاني يشعل حفله بأغاني عبد الحليم حافظ

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أشعل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفله المقام حاليا على مسرح النافورة بدار الأوبرا على هامش مهرجان الموسيقى العربية بعدد من اغاني النجم الراحل عبد الحليم حافظ منهم سواح وسط تصفيق حاد من الحضور.



وبدء النجم عاصي الحلاني، حفله بمهرجان الموسيقى العربية على انغام عظيمة يا مصر، ثم قدم أغنية ست الستات يا مصرية وغيرها من الأغاني وسط تفاعل الحاضرين ورقص علي الدبكة.



واعرب الحلاني، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الدورة من مهرجان الموسيقى العربية، كما وجه التحية للشعب المصري باسم شعب لبنان.



جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.



