محافظ الإسكندرية: 2 مليون متر مكعب أمطار سقطت على المحافظة خلال 3 ساعات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم كان ثقيلًا على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت على المحافظة، خلال ساعات فقط، موضحًا أنها فوق الطاقة الإستيعابية للمحافظة، معقبًا: "خلال ثلاث ساعات إلا ربع سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار"، مشيرًا إلى الإسكندرية شهدت اليوم أول نوة حقيقة.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المحافظة تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلًا عن البنية التحتية التي تساعد على صرف مياه الأمطار، متابعًا:" لدينا 105 ألف مطبق،و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه..سلوك المواطن بشكل عام أنى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة والزبالة".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

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