الزمالك يقهر الرجاء بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال

تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وضرب الزمالك موعدًا ناريًا وتاريخيًا مع غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.





وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين في وسط الملعب دون خطورة وحصل الرجاء على ركلة حرة مرت بسهولة لأبوجبل بعدها كرة طولية للزمالك خلف دفاعات الرجاء لم يلحق بها مصطفى محمد وتخرج إلى خارج الملعب.





وحاول الزمالك بتمريرات قصيرة وتنويع اللعب في وسط الملعب لكن دون خطورة فيما اعتمد الرجاء على الكرات الطولية لكنها لم تشكل خطورة.





ومر فابريس نجاه من الجانب الأيسر ومررها بينية خطيرة مرت عرضية وحولها عبدالله جمعة لركنية مرت عرضية وحولها الورفلي برأسية يتصدى لها أبوجبل ببراعة ويبعدها عن الخطورة في الدقيقة العاشرة.





ويواصل الرجاء محاولاته من جديد بتسديدة بعيدة ترتطم بمحمود علاء وتخرج لركنية مرت بدون خطورة في الدقيقة 13 من عمر المباراة .





ونظم الزمالك صفوفه ليمتص اندفاع الرجاء المبكر رغم عدم تشكيله خطورة على مرمى أبوجبل .





وحاول الرجاء بكرة طولية خلف محمود علاء وأدعى بن مالانجو السقوط للتحايل على الحكم لكن السنغالي لم يحتسب شئ في الدقيقة 17 من عمر المباراة .





وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالإله مدكور لاعب الرجاء بعد تدخل عنيف مع أشرف بن شرقي وركلة حرة للزمالك في الدقيقة 20 مرت بتمريرات قصيرة للزمالك في وسط الملعب .





وفي الدقيقة 24 يصل الزمالك بفرصة مرت عرضية من الجانب الأيمن حاول عليها مصطفى محمد برأسية ترتطم بيد المدافع بعدها يسدد بن شرقي قوية تمر أعلى المرمى ويطالب لاعبو الزمالك باللجوء للفيديو لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب .





ويرد الرجاء بمحاولة عرضية ارتطمت بالونش وكادت تخادع أبوجبل الذي تألق وأنقذها بعيدا عن مرماه ليتم انهاء الخطورة للهجمة في الدقيقة 26 من عمر المباراة .





ومرر بن شرقي كرة لبن شرقي حاول المرور بها من الدفاع المغربي لكنها خرجت بعيدا بعدها حصل إسلام جابر على ركلة حرة في وسط الملعب بعد تدخل من لاعبي الرجاء لكنها مرت بدون خطورة .





ويندفع الرجاء مهاجما عن طريق عبد الاله الحفيظي الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تخرج على يسار ابوجبل الى خارج الملعب في الدقيقة 28 من عمر المباراة .





وحصل جمعة على الكرة من الجانب الأيسر مررها عرضية لكن شتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





وحاول الرجاء تمرير كرات متتالية في وسط الملعب ثم مرت طولية في الجانب الأيمن ثم عرضية لكنها ارتطمت بمحسن متولي وخرجت لضربة مرمى للزمالك دون خطورة .





ويعود جمعة لمحاولة المرور من الجانب الأيسر ويمررها لبن شرقي الذي حاول مراوغة الدفاع لكن تم تشتيت الكرة بعدها ينحصر اللعب مجددا في وسط الملعب .





وهجمة مرتدة للرجاء تصل عند سفيان رحيمي لكنه لم يتعامل معاها بصورة جيدة في ظل ضغط من دفاع الزمالك لتمر بدون خطورة في الدقيقة 40 من عمر المباراة .





ويواصل الرجاء محاولاته لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة ويحصل على ركنية مرت عرضية بدون خطورة لكن بعدها يحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر في مكان مميز مررها محسن متولي عرضية شتتها مصطفى محمد بعدها مرت ضربة مرمى بدون خطورة في الدقيقة 44 من عمر المباراة .





ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول حاول خلالها الرجاء استمرار الضغط الطولي على الزمالك لكنها بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .





وفي الشوط الثاني باغت الزمالك هجوميا في محاولة مستمرة لتسجيل هدف التقدم وسيطر على وسط الملعب وانطلق من الجانب الأيمن ومرر الكرة لتصل لبن مالانجو على حدود المنطقة يسددها قوية ترتطم بجمعة وتخادع أبوجبل لتسكن الشباك على يمين الحارس معلنا تقدم الرجاء بهدف دون رد في الدقيقة 47 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك الرد هجوميا بانطلاقات بن شرقي من الجانب الأيسر لكن دون خطورة على دفاع الرجاء الذي بادل الزمالك المحاولات ولم يتراجع للدفاع بعد هدف التقدم .





ومرر أحمد عيد رمية تماس بطريقته الطولية داخل المنطقة حاول عليها ساسي برأسية لكن يتصدى لها الحارس بوعميرة بثبات في الدقيقة 55 من عمر المباراة .





ومرر زيزو كرة لمصطفى محمد حاول تحويلها عرضية لكن يبعدها الدفاع ويعود عبدالله جمعة بعرضية من الجانب الأيسر يشتتها الدفاع في الدقيقة 57 من عمر المباراة .





ويفرض الزمالك سيطرته على وسط الملعب ويمارس الضغط الطولي فيما يتراجع الرجاء للدفاع ليؤمن مرماه ويحصل الفريق على ركلة حرة من الجانب الأيمن يخولها زيزو عرضية لم تشكل خطورة تعود من جديد بعرضية من عيد ليسددها الونش بمتابعة لكن يتصدى لها الحارس بوعميرة بثبات أعقبها تسديدة من بن شرقي تعلو العارضة في الدقيقة 60 من عمر المباراة .





ويسفر ضغط الزمالك عن هدف التعادل عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد تمريرة من بن شرقي على حدود المنطقة يسددها ساسي قوية ترتطم بالقائم الأيمن للحارس وتسكن الشباك ليعلن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .





وتعود المباراة لتستأنف من جديد بعد اعتراضات لاعبي الرجاء عقب الهدف وينحصر اللعب في وسط الملعب ويدفع الرجاء بتغييرين لتنشيط اللعب بعدها تسديدة من مصطفى محمد أرضية يتصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 66 من عمر المباراة .





وحصل زيزو على ركلة حرة في وسط الملعب بعد تدخل عنيف من فابريس نجاه الذي حصل على بطاقة صفراء بعدها حاول الزمالك المرور من الجانب الأيسر النشيط عن طريق بن شرقي ومرت بالجانب الأخر ليمر زيزو بمراوغة جيدة من الدفاع ويسددها قوية لكن يتصدى لها الحارس بصعوبة في الدقيقة 73 من عمر المباراة .





ويعود الرجاء للعب الكرات الطولية ويبعد الونش إحدى الكرات بتدخل قوي ويسقط أرضا لكن يعود ليستأنف اللعب من جديد بعد الاطمئنان عليه ويحاول بن شرقي تمرير الكرة بوسط الملعب لساسي لكن بدون خطورة .





ومن هجمة منظمة مرت بين إسلام جابر لساسي لبن شرقي وتصل في النهاية لمصطفى محمد الذي يهيئها بالصدر رائعة لزيزو القادم من الخلف على حدود المنطقة يسددها قوية لكن يتصدى لها الحارس بوعميرة بثبات في الدقيقة 80 من عمر المباراة .





وحصل مصطفى محمد على الكرة من على حدود المنطقة في الجانب الأيمن حاول تمريرها عرضية داخل المنطقة لكن يشتتها الدفاع لركنية للزمالك من الجانب الأيمن لعبها زيزو عرضية مرت من الجميع حاول عليها محمود علاء لكن شتتها الدفاع لركنية جديدة من الجانب الأيسر حولها بن شرقي لعرضية من جديد لكن شتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 83 من عمر المباراة .





وسجل مصطفى محمد الهدف في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعد انطلاقة من زيزو في الجانب الأيمن يمررها عرضية رائعة يرتقي عليها مصطفى محمد برأسية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .





وسجل مصطفى محمد الهدف في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد انطلاقة من زيزو في الجانب الأيمن يمررها طولية ساقطة لمصطفى محمد داخل المنطقة ليهيء الكرة لنفسة ويسددها قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف لهدف .





وفرض الزمالك سيطرته تماما على المباراة في وقتها الأخير وبعد كرة طولية من ساسي ضربت الدفاع لينفرد أشرف بن شرقي بالمرمى ليسددها من فوق الحارس في الشباك لكن الحكم يعود بعدها ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 90 من عمر المباراة .



