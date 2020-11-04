شاهد.. قميص نادي الزمالك يقتحم ستوديو "آخر النهار".. وتعليق مثير لـ" تامر أمين" (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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فاجئ أحد فريق إعداد برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" الإعلامي تامر أمين على الهواء بالدخول بقميص نادي الزمالك الذي يستضيف فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه تمنى تامر أمين التوفيق لنادي الزمالك، قائلًا "بحكم وطنيني ومصريتي، نفسي الزمالك يعدي ويكون النهائي ديربي مصري، وساعتها لو ده حصل هتشوف بقى".

بعد مرور 75 دقيقة لعب في مباراة الزمالك والرجاء المغربي، بإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم بين مالانجو للزمالك في الدقيقة 48 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل حارس الزمالك.

وعادل التونسي فرجاني ساسي النتيجة للزمالك بهدف رائع في الدقيقة 67، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتبادل الفريقان الهجمات على أمل تسجيل هدف جديد.

يذكر أن الزمالك حسم لقاء الذهاب في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لصالحه بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

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