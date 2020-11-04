قفزة في أسعار النفط بالختام و"برنت" يتجاوز الـ 40 دولار

قفزت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مع ترقب اللحظات الحاسمة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعد بيانات المخزونات.





وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة في التعاملات المبكرة ثم تحولت لهبوط 1 بالمائة قبل أن تعاود الصعود بقوة مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.





وتشير النتائج الأولية إلى حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أصوات أكثر من دونالد ترامب في المجمع الانتخابي.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما تهاوى إنتاج الولايات المتحدة من الخام بنحو 600 ألف برميل يومياً في نفس الفترة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 4 بالمائة إلى 39.15 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 3.7 بالمائة إلى 41.20 دولار للبرميل.