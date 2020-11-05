اتهامات بالتلاعب ومطالبات بإعادة فرز الأصوات.. مشاهد من انتخابات الرئاسة الأمريكية

انطلقت، صباح الثلاثاء، انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري ، وجو بايدن، المرشح عن الحزب الديمقراطي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





ويترقب الأمريكيون إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، التي تجمع منافساتها الشرسة بين ترامب وبايدن، مع إعلان كل منهما فوزه بالانتخابات.





فمعركة تكسير العظام بين المرشحين لم تهدأ عقب انتهاء التصويت، إذ أن كليهما بادر بإعلان فوزه على الآخر، دون تأكيد.





بايدن يعلن فوزه

فيما لا يزال فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية مستمرا، أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن، ثقته في قدرته على الفوز.





وفى كلمة ألقاها امام حشد من أنصاره، قال بايدن: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكنني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز".





ترامب يعلن فوزه

على الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه حقق الفوز في العديد من الولايات التي لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أنه استطاع الحصول على أصوات رغم ما تردد من أنه لن يحصل على هذه الأصوات، وأنه تمكن من الفوز في الانتخابات الأمريكية.





ولم يتوقف تأكيد ترامب على فوزه، بل قال خلال كلمة له: "فزنا في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا.. ولم يتبق إلا 5% من الولايات، وفزنا بأكثر من 600 ألف صوت في ولاية بنسلفانيا، والحقيقة أننا فزنا بالانتخابات".





اشتباكات أمام البيت الأبيض

وبلغ الصراع ذروته بين أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن، حيث وقعت اشتباكات ضخمة، خلال محاولات الشرطة للسيطرة على الحشود الموجودة أمام البيت الأبيض.





ووقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومتظاهرين خارج البيت الأبيض، رغم محاولة الشرطة السيطرة على تلك الحشود.





وألقت قوات الأمن القبض على 3 متظاهرين على الأقل، بينما يستعد رجال الشرطة في ولايتى لوس أنجلوس، ونيويورك لاضطرابات محتملة، إضافة إلى 16 ولاية أخرى.





تهديد بحصار البيت الأبيض إذا فاز ترامب بالانتخابات

وتجمع آلاف المتظاهرين من مجموعات "Black Lives Matter Plaza"، وهددوا بفرض حصار حول البيت الأبيض لأسابيع إذا نجح دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية لولاية ثانية، بحسب صحيفة "ديلى ميل".





مجموعات راقصة

ومع احتشاد آلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية ضد السود، ظهرت مجموعة من الراقصين الذين ارتدوا تيشيرتات صفراء اللون، وبدأوا في تأدية رقصة غريبة وسط المتظاهرين المحتشدين في كل مكان، وقد تداول رواد مواقع التواصل في أمريكا مقاطع فيديو يتساءلون عن سلوك الفرقة الغريب وهدفهم.





وتُدعى المجموعة Spaces in Action، ويقولون نحن هنا للقضاء على القلق، ولإظهار أن هناك أشخاصًا محبين ومبدعين في هذا البلد، ويدعون الجمهور لترك المشاحنات والرقص معهم، دون القلق من نتائج الانتخابات.





سياج مرتفعة حول البيت الأبيض

وكانت السلطات الأمريكية، قد أقامت سياجًا مرتفعة حول البيت الأبيض بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية.





وذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، أن ارتفاع الأسوار يبلغ 8 أقدام، أي حوالى مترين ونصف، وعرضها 4 أقدام، أي متر وربع، مشيرة إلى أن السياج جاء تحسبًا لأى سيناريوهات أسوأ قد تحدث الليلة أو خلال الأيام المقبلة.





كما وضعت شرطة واشنطن 250 من رجال الحرس الوطني في وضع الاستعداد.





اتهامات بالتلاعب بالانتخابات

ولم يخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية من الاتهامات، إذ اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.





وقال ترامب، في تصريحات نشرتها "سكاى نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".





وأضاف ترامب، يوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي يقوم بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية، ليتمكن مرشحهم جو بايدن من الفوز بالسباق الرئاسي .





وأوضح ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" أنه كان يتقدم على بايدن أمس في العديد من المناطق في الولايات الرئيسية التي يديرها الديمقراطيون، لكن ذلك تغير فجأة وبطريقة سحرية.





مطالبات بإعادة فرز الأصوات

ورفعت حملة دونالد ترامب دعوى في ميتشجان لوقف إحصاء الأصوات.





وطالبت الحملة بإعادة فرز الأصوات التي تم عدها قبل وجود مندوبي الحزب الجمهوري في ولاية ميتشجان.





كما أكد مركز إديسون الأمريكي للأبحاث، مساء اليوم الأربعاء، أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكي ، في ولاية ويسكونسن بفارق طفيف، وحصل على 49.4% مقابل 48.8% لترامب، بعد إحصاء 99% من أصوات ويسكونسن.





فيما طالبت حملة ترامب الانتخابية بإعادة فرز الأصوات، حيث يسمح للمرشح المتأخر بطلب إعادة الفرز طالما لا تتعدى النسبة بينه وبين المرشح الآخر 1%.





انتخابات الرئاسة الأمريكية

وتجرى الانتخابات الأمريكية، يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث يتوجه الأمريكان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل.





ويحق للمواطنين الأمريكان، المشاركة في التصويت في الانتخابات لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر.





لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين، بل يجرى انتخابه عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي ، وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذى يفوز بـ270 صوتًا أو أكثر.





وهناك طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما: الحضور الشخصي في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات، أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي .





ويؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 يناير، في حفل تنصيب الرئيس وتسلمه مقاليد الرئاسة، والذى يقام على درجات مبنى الكابيتول "الكونجرس بمجلسيه" في العاصمة واشنطن.



