مطرقة رأسية.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا للزمالك في شباك الرجاء "2-1"





وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 84 من ضربة رأسية متقنة سمنت شباك حارس الرجاء البضاوي المغربي، ليتقدم الزمالك على الرجاء بهدفين مقابل هدف.





وكان ساسي قد سجل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، إثر تسديدة رائعة وقوية من فرجاني ساسي سكنت شباك أبو عمير حارس مرمي الرجاء البيضاوي المغربي الذي فشل في التصدي لها.





نجح مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في تسجيل هدفا رائعا لفريقه، بشباك الرجاء المغربي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.