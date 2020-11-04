تعرف على مواعيد غلق القيد وقرعة دوري القسم الثاني

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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عقد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم و الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة اجتماعا مع إدارة المسابقات بالاتحاد لوضع اللمسات الأخيرة للقسمين الثاني والثالث .

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع خلال ساعات، بحضور خالد كامل وياسر رأفت ومحمد أحمد وثروت نصر من لجنة المسابقات، حيث سيتم خلال الاجتماع توزيع الأندية بين المجموعات على أساس جغرافي بحساب المسافات بين الأندية بالكيلومتر مثلما تم الموسم الماضي، في مجموعات القسمين الثاني والثالث، ومن خلال فروع الاتحاد بالمحافظات بالنسبة للقسم الرابع.

ومن المقرر أن تجرى قرعة مسابقة القسم الثاني الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأعلن انتهاء القيد بالنسبة للقسم الثاني في 21 نوفمبر الحالي على أن تبدأ المسابقة في 25 نوفمبر ، فيما ينتهي القيد في القسم الثالث 28 نوفمبر وتبدأ المسابقة 30 نوفمبر، أما بالنسبة للقسم الرابع فينتهي القيد في 30 نوفمبر وتبدأ المسابقة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

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