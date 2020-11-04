حكاية فيلم.. "الحريف" الذي صنع نجومية وإشادة نقدية كبيرة للزعيم عادل إمام لم يكن المرشح الأول له

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حكاية فيلم اليوم عن أحد أهم الأفلام في السينما المصرية الذي حقق إشادة كبيرة من قبل النقد، وهو "الحريف" للزعيم عادل إمام.



رشح المخرج محمد خان الفتى الأسمر لبطولة فيلم "الحريف" وأثناء التحضير للشخصية، وقع خلاف بين أحمد زكي، وبينه، ولكن محمد خان رفض الفكرة وتمسك بأن يكون شعر البطل طويلًا.



وهو ما صرح به محمد خان، عن وجود خلافًا بين البطل وبينه على شكل "الشخصية"، وتحديدًا شعر البطل فلم يوافق أحمد زكي على قص شعره ما دفع خان للبحث عن بطل آخر للفيلم فرشح له سعيد شيمي الزعيم عادل إمام.



و أعلن أحمد زكي، عن ندمه على عدم المشاركة بالفيلم في واقعة حكاها المصور سعيد الشيمي، بأن "زكي" ضرب رأسه في الحائط بعد مشاهدته للفيلم.



سجل أحمد زكي مُقدمة الفيلم بصوته كبطل للفيلم، قبل أن يختلف مع المخرج محمد خان ويعتذر عن الدور، لكن خان أبقى على المُقدمة بصوت زكي رغم قيام عادل إمام ببطولته.



لم يستعن محمد خان بمهندس ديكور أو منسق مناظر لرغبته التركيز على واقعية المكان وما حوله.



فيلم "الحريف" هو الإنتاج الوحيد لشركة أفلام الصحبة التي أسسها الرباعي عاطف الطيب ومحمد خان ونادية شكري وبشير الديك.



دون محمد خان، في نوتة أيام تصوير الفيلم وحكى أنه في شهر رمضان عام 1982 انتهزوا فرصة إقامة دوري لكرة الشراب على ملعب تابع لنادي الرفاعي ليتم التصوير لمدة أسبوع واحد من المبارايات، وكان يوم الجمعة 16 يوليو الواحدة صباحًا هو أول أيام التصوير الذي انتهى في الخامسة صباحًا.



اختار خان أن يروي حكاية حقيقية لعامل تحوّل لأسطورة في لعب الكرة في شوارع القاهرة، نصف حياة لصانع أحذية ونصف حياة لبطل في رهانات الحواري، فارس كما اختار خان أن يسمي بطله وبطل المصريين البسطاء، لا تشفع له موهبته في النهاية في تحسين مستوى معيشته ولكنها تظل سبيله في التعبير عن أنه ما زال حيًا. لم يتحطم ولم يخضع في النهاية رغم كل شيء، لتنتهي الحكاية بهدف أخير من فارس الذي اختار أن يلعب بجوار الفريق المهزوم بدلًا من المنتصر وبتحية من أحد الفاشلين إلى كل الناجحين.



كانت لديه هذه القدرة على قول الكثير دون كلام، لدرجة جعلت الكثير من مشاهده الأكثر صدقًا وفي نفس الوقت شعبية لدى جمهوره بلا حوار تقريبًا. حتى أن الكادر الأكثر استخدامًا بين محبيه للتعبير عن رثائهم له يوم وفاته كان مشهدًا يخبر فيه فارس “بطل الحريف” والده بوفاة والدته التي هجرها منذ فترة، ليكون الحوار:



-أمي ماتت يابا.



-كلنا هنموت يا فارس، هات سيجارة.



لنصبح أمام واحدة من أكثر لحظات الحزن صدقًا وشاعرية في تاريخ السينما المصرية.



سعيد الحافي، هو بطل فيلم الحريف الذي قام بتمثيله الزعيم عادل إمام، حيث قام السيناريست الخاص بالفيلم بالجلوس مع الحافي عدة جلسات استمع خلالها لحكاياته ومهاراته وقصته مع الساحرة المستديرة، حتى خرج الفيلم إلى شاشات السينما، ولكن خرج الفيلم بتفاصيل مختلفة عن حياة اللاعب لتختلف الحقيقة عن السينما.



سعيد الحافي، الذي خطفه عبده البقال مكتشف المواهب الأهلاوية، من الشوارع ليتوجه به إلى القلعة الحمراء غير مصدق طريقة اللعب التي يؤديها اللاعب، وتم قبوله بعد أول 5 دقائق في الاختبار فقط حيث وصفه مسئولوا الأهلي وقتها بالقنبلة.



فشلت صفقة انضمام سعيد الحافي إلى النادى الأهلي في نفس اليوم، حيث ترك اللاعب النادي بعدما علم ان الراتب سيكون 17 جنيهًا في الشهر، رغم أنه يتقاضى 10 جنيهات في المباراة الواحدة بالشارع.



تردد وقتها أن اللاعب رفض ارتداء الـ"ستارز" ولايعرف اللعب إلا وهو حافيًا، ولكن اللاعب وقتها نفى ذلك مؤكدًا أن الأمور المالية وراء فشل الصفقة، مفضلًا قضاء حياته الكروية في مبارايات الشوارع.



في أغسطس من عام 1984، بدأ عرض "الحريف" في دور السينما، لكنه لم يقابل بحفاوة جماهيرية كبيرة، وانزعج البعض من مشاهدة عادل إمام بعيدًا عن الكوميديا، ما انعكس على إيرادات الفيلم المنخفضة، وكان ذلك سببًا في قطيعة بين محمد خان وعادل إمام استمرت حتى وفاة خان عام 2016.



عدم تصوير أحمد زكي لفيلم "الحريف" كان سببًا في تجسيده لأحد أهم الأدوار في مسيرته الفنية، وهو فيلم "النمر الأسود"، الذي صادف القدر فيما بعد أن يعرض الفيلمان في الوقت ذاته، إلا أن "النمر الأسود" حقق نجاحًا تجاريًا أعلى في دور السينما حينها.





