الأبيض يقترب من النهائي.. تعادل إيجابي مثير بين الزمالك والرجاء بعد 75 دقيقة لعب





تقدم بين مالانجو للزمالك في الدقيقة 48 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل حارس الزمالك.





وعادل التونسي فرجاني ساسي النتيجة للزمالك بهدف رائع في الدقيقة 67، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





ويتبادل الفريقان الهجمات على أمل تسجيل هدف جديد.





يذكر أن الزمالك حسم لقاء الذهاب في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لصالحه بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

بعد مرور 75 دقيقة لعب في مباراة الزمالك والرجاء المغربي، بإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.