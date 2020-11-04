الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب الخوف من تعرض اللاعب لعقوبة إيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وكان نادي الأهلي السعودي قد تقدم بشكوى ضد يوسف البلايلي خلال الأيام الماضية بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات.





وطلب يوسف البلايلي الحصول على راتب سنوي ضخم بالمقارنة بالرواتب التي يحصل عليها لاعبي الفئة الأول داخل الأهلي.





ويريد البلايلي الحصول على 3 ملايين دولار سنويًا للعب في الأهلي وهو الرقم الذي رفضه إدارة القلعة الحمراء، وتم عرض عليه مليون و500 ألف دولار، لكن هذا العرض لم يلقى قبولاً كبيراً لدى اللاعب.





وتلقى البلايلي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من الدوري القطري، ويفكر اللاعب جديًا في ذلك العرض، خصوصًا بعد اقتراب فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء.



