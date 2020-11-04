ختام أول دورة تدريبية في الصعيد للبيسبول والسوفتبول ببني سويف

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نظم الاتحاد المصرى للبيسبول والسوفتبول أول دورة تدريبية للحكام والمدربين بالصعيد والتي اقيمت ببنى سويف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

اقيمت الدورة بمركز شباب مدينة بنى سويف بشرق النيل بحضور لاعبي المنتخب القومى للبيسبول (5) لعمل وحدة تدريبية عملية للتعريف بأساسيات وقانون اللعبة.

وحضر الدورة رضا محمود فرغلى جاد الكريم، رئيس الاتحاد المصرى للبيسبول والسوفتبول، إبراهيم محمد شريف العبيدى، المشرف والمنسق العام للاتحاد المصرى والعربي، وطمصطفى إبراهيم ،مدير عام المديرية لقطاع الرياضة، إبراهيم دهشان، مدير عام المديرية لقطاع الشباب، عصام سيد سليمان، مدير إدارة الأداء الرياضى، محمد عبد التواب، مدير إدارة الرياضة، مع عدد من أخصائيين رياضيين بإدارتى الرياضة والاداء الرياضى بالمديرية.

وبختام الدورة أهدى مسوؤلى مديرية الشباب والرياضة درع المديرية لرئيس الاتحاد المصرى للبيسبول والسوفتبول، وأيضا إهداء درع الاتحاد المصرى للبيسبول والسوفتبول إلى المديرية.

وفى الختام تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين في فاعليات الدورة التدريبية.

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