تعليقاً عن نتائج الانتخابات الأمريكية.. وائل الإبراشي: مصر تستطيع التعامل مع الجميع

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الاهتمام العالمى بالانتخابات الأمريكية أمر عاديًا كون تبعتها تنعكس على جميع دول العالم، وتابع:" هي أهم حدث يطغى على العالم كون العالم في ظل الحزب الديمقراطى يختلف تمامًا عما إذا كان ساكن البيت الأبيض من الحزب الجمهورى"، مشددًا على أن مصر تجيد التعامل مع الجميع كون تعاملها يتسق مع الشرعية الدولية.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن حاكم البيت الأبيض تنعكس توجهاته على التعامل مع القضايا الإقليمية فضلًا عن التدخل في شئون دول العالم الداخلية، لافتًا إلى أن الحزب الديمقراطى تورط طيلة السنوات الماضية في التعامل تيارات الإسلام السياسى، وكان يريد لهم أن يختطفوا ثورات الربيع العربى بينما مصر تصدت لذلك.



وأكد "الإبراشى"، أنه لا يستطيع أحد أن يجزم من سيحسم الانتخابات الأمريكية الآن، كون المنافسة شديدة بين المتنافسين "بايدن، وترامب"، موضحًا أن هناك خطابين في أمريكا الآن منها ما يقوله المرشح جو بايدن والذى يعول على أصوات الناخبين عبر البريد، والآخر خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى يرى أنه سيلجأ إلى القضاء بسبب ما أسماه سرقة الأصوات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية والمنافسة الشرسة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



١. يتوجه الأمريكيون، غدًا الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل سواء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المرشح الديمقراطي جو بايدن.



٢. يحق للمواطنين الأمريكان، المشاركة في التصويت في الانتخابات لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر.



٣. لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين، بل يجري انتخابه عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي



٤. قد لا يكون الفائز دائمًا هو المرشح الذي يفوز بأغلب الأصوات على المستوى الوطني في عموم البلاد.



٥. وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتًا أو أكثر.



٦. وهناك طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما: الحضور الشخصي في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي.



٧. ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 يناير في حفل تنصيب الرئيس وتسنمه مقاليد الرئاسة، والذي يقام على درجات مبنى الكابيتول (الكونغرس بمجلسيه) في العاصمة واشنطن.



٨. وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.



وكانت أقيمت مناظرة بين مرشحي الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، والتي امتلئت بالهجوم وتراشق الألفاظ.



وحظيت قضية مكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة، بنصيب الأسد في السجال بين المرشحيين، حيث هاجم بايدن منافسه، بأنه لا يكترث بالمواطنين وفضل الأسهم على حياتهم، وأنه أخبر الشعب التراهات لا الحقائق، والتي ليس لها علاقة بالمعلومات الطبية الصحيحة.



وتفاخر الرئيس الأمريكي بفترة ولايته، قائلا: "لم تنجز أي إدارة أمريكية ما أنجزته إدارتي"، واصفا اتفاق باريس بشأن المناخ بأنه "كارثة".



أما بايدن، أكد أن الأمريكيين أصبحوا أكثر مرضا وانقساما وفقرا في ظل إدارة ترامب، وأصبح الأثرياء أكثر غنى، واتهم ترامب بأنه "دمية بيد بوتين".



وانتقل ترامب للحديث عن الاقتصاد، قائلًا؛ "بنينا أعظم اقتصاد في التاريخ وأغلقناه نتيجة جائحة الصين"، ليرد عليه بايدن، "إنك لا تنوي تحسين الاقتصاد" وخطتي الاقتصادية ستخلق 7 ملايين وظيفة خلال 4 سنوات.



ووصف بايدن، منافسه، بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا" وأن الأثرياء في عهده لا يدفعون الضرائب، لقد استغل قانون الضرائب لصالحه، متابعًا؛ لم يدفع خلال 10 سنوات سوى 750 دولار فقط كضرائب للدخل.



ليرد ترامب أنه دفع الملايين للضرائب خلال تلك الفترة، وحاول زيادة الهجوم على بايدن، قائلا "إن ابنك حصل على 3 ملايين من موسكو"، ليرد نائب الرئيس السابق بالنفي ويصفه بالـ"المهرج".



وبشأن مقتل جورج فلويد وبريونا تايلور، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي، بتعميق الانقسام بين المواطنين، وأنه ترشح للرئاسة من أجل إنهاء هذا الانقسام، متابعًا؛ أن ترامب استخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين أمام البيت الأبيض، ووصف زيارته للكنيسة أثناء تظاهرات مقتل جورج فلويد بأنه "عار".



ورد ترامب أن "الاحتجاجات لم تكن سلمية.. والولايات التي يديرها الديمقراطيون هي التي شهدت أعمال عنف"، واتهم بايدن بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي".

