حملة ترامب تطالب بإعادة فرز الأصوات بولاية ويسكونسن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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أكد  مركز إديسون الأمريكي للأبحاث، مساء اليوم الأربعاء، بأن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ولاية ويسكونسن بفارق طفيف.

 

وقال المركز إن بايدن حصل على 49.4% مقابل 48.8% لترامب بعد إحصاء 99% من أصوات ويسكونسن.

 

وفي هذا الصدد طالبت حملة ترامب الانتخابية بإعادة فرز الأصوات، حيث يسمح للمرشح المتأخر بطلب إعادة الفرز طالما لا تتعدى النسبة بينه وبين المرشح الآخر 1%.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيين عملوا على تزوير الانتخابات ليتمكن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، من الفوز عليه في الانتخابات.

 

 وقال ترامب على موقع "تويتر"، إن هناك مئات الآلاف من الأصوات المؤيدة له في بنسلفانيا وميشيجان وغيرها تم إخفاءها، مؤكدًا أن هناك أصوات إضافية يتم وضعها لبايدن في ولايات أخرى.

 

وأضاف: "إنهم يعثرون على أصوات لبايدن في كل مكان في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان وغيرها".

 

ومع اشتداد التنافس بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، تبقى حتى الآن 6 ولايات أمريكية ستحسم السباق الرئاسي الأمريكي وسط منافسة شديدة لم تشهدها الانتخابات الأمريكية الماضية.

 

وحتى لحظة نشر التقرير، حصد ترامب على 213 صوتًا مقابل 238 صوتًا لبايدن من أصل 538 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، حيث يجب على الفائز في الانتخابات أن يحصد 270 صوتًا داخل المجمع، ما يعني حتى الآن أن بايدن يتقدم على ترامب.

 

وحتى الآن تبقت 6 ولايات يتنازع عليها ترامب وبايدن وهي ولايات ويسكونسن صاحبة الـ 10 أصوات داخل المجمع، وميشيجان 16 صوتًا، وبنسلفانيا 20 صوتًا، وكارولينا الشمالية 15 صوتًا وجورجيا 16 صوتًا وألاسكا 3 أصوات.

 

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