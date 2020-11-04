"أولى ورش العمل" بين تنشيط السياحة والغرف السياحية لوضع استراتيجية موحدة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انعقدت اليوم أول ورشة عمل للجان الترويج المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية لشرح دور تلك اللجان والنتائج المنتظرة من كل منها وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص. 

وحضر ورشة العمل المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات السياحية، وعدد من ممثلى الشركات والفنادق المصرية العاملين بالأسواق السياحية المختلفة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد يوسف، على ان هذه اللجان تهدف الي تشكيل فرق عمل لتوحيد الجهود المشتركة بين الهيئة والقطاع السياحي الخاص لوضع استراتيجة سياحة موحدة خلال الفترة القادمة يتم تنفيذها بالاسوق السياحية المستهدفة فى الوقت الراهن فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الي الخروج ببعض التوصيات لاستئناف الحركة السياحة من باقي الاسواق السياحية.

وأضاف ان الأزمة الراهنه هى أزمة عالمية تحتاج بذل مزيد من الجهد المشترك بين القطاع السياحي العام والخاص لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر وزيادة معدلات انفاق السائحين والحفاظ على نصيب مصر من الاسواق السياحية التى استُئنفت منها بالفعل الحركة السياحية إلى مصر.

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