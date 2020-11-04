زلزال مالانجو يضرب الزمالك ويسجل الهدف الأول للرجاء "1-0"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح بين مالانجو مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في تسجيل الهدف الاول لفريقه في شباك الزمالك، في المباراة التي تقام بينهما حاليا باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء هدف مالانجو في الدقيقة 48 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل حارس مرمي الزمالك، الذي لم يستطيع فعل أي شيء تجاه تسديدة مهاجم الرجاء.

يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بالدار البيضاء بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي.

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