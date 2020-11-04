تورينو يسقط جنوه 2-1 في الدوري الإيطالي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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تغلب فريق تورينو على مضيفه جنوه 2/1اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالث من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

وتقدم تورينو في الدقيقة العاشرة عن طريق ساسا لوكيتش، فيما سجل لوكا بلجريني مدافع جنوه الهدف الثاني لتورينو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 2.

 

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جانلوكا ساكاما هدف جنوه الوحيد.

 

ورفع تورينو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد جنوه عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

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