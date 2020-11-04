باشاك شهير يُفجر المفاجأة ويهزم مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
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حقق باشاك شهير التركي مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه المثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصد باشاك شهير، الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، أول ثلاث نقاط في المجموعة، لكنه ظل في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد، قبل لقائهما بألمانيا في وقت لاحق اليوم ضمن نفس الجولة.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فاز في أول جولتين بالمجموعة على سان جيرمان ولايبزج، متربعا على الصدارة برصيد ست نقاط.

وبادر النجم المخضرم ديمبا با بالتسجيل لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 13، محرزا أول أهداف الفريق التركي في تاريخه بالبطولة، قبل أن يضيف زميله البوسني إيدين فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وتكفل النجم الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 43، دون أن يتمكن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من إدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من المباراة، مانحا انتصارا تاريخيا لباشاك شهير هو الأول خلال مشواره بالبطولة.

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