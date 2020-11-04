بلدية المحلة يضم مدافع بتروجت بالقسم الثاني

ابراهيم اسامه صانع العاب المنصوره

مصطفى على باك شمال بيلا، حسام حسن لاعب وسط كوم حماده حسام حسن ظهير ايمن المريخ، اسلم رمضانلاعب ابوقير ، ، نصر رمضان لاعب الإنتاج الحربي، عمار محمد لاعب دمنهور، هارون اسماعيل مدافع بلدية المحلة.

حصل مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، على توقيع اللاعب أحمد ربيع، مدافع النصر وبتروجت السابق، لتدعيم صفوفة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لدوري القسم الثاني.وتعاقد الفريق المحلاوي مؤخرا مع أكثر من لاعب جديد، منهم،