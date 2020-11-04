بعد نفي الحكومة إغلاق المدارس والجامعات.. ضوابط غلق المنشآت التعليمية بسبب كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إغلاق المدارس والجامعات فى جميع محافظات الجمهورية، بدءًا من منتصف شهر نوفمبر الحالى، تحسبا للموجة الثانية من جائحة كورونا.

وقال المركز، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بالتواصل مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، كما أوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بمختلف المدارس والجامعات بشكل طبيعى، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارتان على الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال الالتزام بالتعقيم، وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أفراد المنظومة التعليمية.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" ضوابط غلق المنشآت التعليمية بسبب كورونا:

وضعت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ضوابط لغلق المنشآت التعليمية فى حالة حدوث إصابات بالكورونا، هى:

- يتم غلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، ويتم الغلق لمدة 28 يوما، وتتخذ القرار كل من الإدارة الصحية والتعليمية.

- يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، ويتم الغلق لمدة 28 يوما بواسطة مديريتى الصحة والتعليم.

- ويتم غلق مجمع المدارس عند غلق أكثر من فصل بأى من المدارس فى ذات المجمع، وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى، يتم غلق مجمع المدارس كاملا لمدة 28 يوما، بواسطة مديرتى الصحة والتعليم.

- غلق مدرسة قرية أو مدينة، يتم بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على أحد القرى أو المدن، ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.

- يتم غلق مدارس محافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة، وتطور الوضع الوبائى، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما، وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة، ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان عام المحافظة.



إجراءات التعليم لوقاية الطلبة من كورونا

كانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، قد أعلنت إرشادات وقائية مع بداية العام الدراسى الحالى، تضمنت كيفية الحماية من فيروس كورونا أثناء الدراسة، عن طريق غسل الأيدي باستمرار، وعدم وضع اليدين على الوجه، وبتغطية الوجه عند العطس أو الكحة، عدم استخدام الطالب لأدوات الغير، والتواصل مع المعلم عند شعور الطالب بأي تعب أو أعراض.

ووجهت الوزارة نصائح عدة لأولياء الأمور، لحماية أبنائهم من فيروس كورونا، من خلال اختيار الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية، وتشجيعهم على الرياضة والنظافة لوقايتهم، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.

ولحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء فترة تواجدهم فى المدرسة، شددت الوزارة على تنظيف المدرسة جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيدا، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب، وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح، وتذكرة الطلاب دائمًا بالإرشادات الوقائية.



إرشادات الصحة لوقاية الطلبة من كورونا

وأصدرت وزارة الصحة والسكان نصائح وإرشادات للطلبة، جاءت تحت عنوان 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس.

وتمثلت القواعدفيما يلى:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، للوقاية من جميع الأمراض المعدية.

2- لا تلمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة.

3- احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الآخرين.

4- اترك مسافة للأمان بينك وبين الآخرين.

5- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة ولا العناق والتقبيل.

6- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

7- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من النوم.

8- مارس التمارين الرياضية الخفيفة بالمنزل.

9- فى حال وقوف الطلاب فى طابور الصباح، يراعى التباعد الجسدى بمسافة لا تقل عن متر.

10- التهوية الطبيعية للفصول هى الأفضل دائما.

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