جامعة النهضة تقدم منحة لدراسة الطب لطالب الثانوية العامة "مبيض المحارة"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استجاب حسام الملاح، رئيس جامعة النهضة، لحالة الطالب يوسف أحمد الحاصل على 96% في الثانوية العامة والذي كان يعمل مبيض محارة، بتقديم منحة دراسية له للالتحاق بكلية الطب بالجامعة.

وقال "الملاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أحمد مثال لشباب مصر المكافحين، والجامعة تتشرف بهذه النماذج، وأصبح رسميًا طالبًا بجامعة النهضة في كلية الطب".

من جانبه وجه يوسف أحمد الشكر إلى الدكتور حسام عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة على هذه المنحة، كما تقدم بالشكر إلى كل من ساهم في نشر الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام والذي كان سببًا في نشر قصته وحصوله على هذه المنحة.

وفي وقت سابق كان وجه الطالب يوسف أحمد، الحاصل على 96% في الثانوية العامة والذي يعمل كمبيض محارة، رسالة استغاثة على الهواء للحصول على منحة دراسية نظرًا لظروفه المادية الصعبة.

وقال يوسف في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "روحت أكثر من مكان للحصول على منحة ولم أستطيع".

وأضاف "من ساعة ما دخلت المرحلة الثانوية وأنا أعمل مع والدي، ولدينا أخ آخر في الثانوية العامة ويعمل أيضًا معانا".

وفي ذات السياق قال محمد عبد الرازق، أحد أوائل الدبلومات الفنية، إنه كان يعمل خلال الدراسة للحصول على نفقات الدراسة وأنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعليم الفني جيد ويفرز عناصر جيدة وأنه واثق من التحاقه بكلية الهندسة. وأشار إلى أنه كان يعمل العديد من الأعمال اليومية منها مبيض محارة وأعمال زراعية ومعمارية أخرى.

وفي الإطار ذاته، وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".

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