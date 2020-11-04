الغيابات تضرب هوفنهايم قبل مواجهة ليبيرتش بالدوري الأوروبي

يُعاني فريق هوفنهايم الألماني من عدة غيابات قبل مواجهة سلوفان ليبيرتش التشيكي، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.





ويفتقد فريق هوفنهايم الألماني خدمات كل من الكرواتي أندري كراماريتش والغاني قاسم آدامز والتشيكي بافيل كاديرابيك.





وقال سيباستيان هونيس مدرب هوفنهايم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لن يكون الثلاثة متواجدين





. علينا توخي الحذر". أنهى اللاعبون الثلاثي فترة الحجر الصحي التي خضعوا لها الأسبوع الماضي، بعدما تعافوا جميعا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنهم مازالوا بحاجة لإعادة اشراكهم بعناية في تدريبات الفريق. ستكون مواجهة ليبيرتش هي السادسة التي يغيب عنها الثلاثي منذ إصابتهم بالفيروس.





وصرح هونيس "أندريه كراماريتش يبلي بلاءً حسناً ، لا يزال يقوم بإعادة بناء نفسه . نريد إعادة اشراكه ببطء وبحذر". وأوضح مدرب هوفنهايم أن المدافع النمساوي ستيفان بوش ولاعب الوسط الشاب دينيس جيجر سيغيبان أيضا عن المباراة بسبب الإصابة.





أشار هونيس "ستيفان بوش سيغيب لمدة أسبوعين بسبب إصابته في أربطة الكاحل. كما سيغيب دينيس جيجر لأنه سيخضع لعملية جراحية في يده. لكن لدينا بالفعل فكرة واضحة عمن سيحل محلهما".



