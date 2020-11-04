صفقة هجومية جديدة تقترب من الإسماعيلي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل مسئولو الإسماعيلي، في مفاوضات قوية مع مروان حمدي مهاجم نادي مصر المقاصة والعائد من إعارة في فريق وادي دجلة.

 

ويسعى الإسماعيلي للتعاقد مع مروان حمدي في الإنتقالات الحالية لتدعيم صفوفهم وخاصة في مركز المهاجم الذي يواجه به الدراويش نقصًا واضحًا، لاسيما أن حمدي قدم مستويات مميزة للغاية مع دجلة بالفترة الأخيرة لفتت إليه أنظار عديد الأندية الكبيرة بالدوري الممتاز.

 

ويرغب الدراويش في ضم اكثر من مهاجم مميز، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، حيث لا يوجد به سوى الللاعب الشاب حازم مرسي، فضلاً عن الاستقرار على بيع المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو بعد عدم تقديمه لأي إضافة بالموسم المنقضي.

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