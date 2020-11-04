دبي تنظم ندوات افتراضية مع مستثمرين و شركاء محتملين بالمملكة المتحدة

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي مؤخرا سلسلة من الندوات الافتراضية /ويبينار/ تواصلت خلالها مع المستثمرين و الشركاء المحتملين في المملكة المتحدة وناقشت الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية بدبي تتضمن قطاعات الغذاء والأعمال الزراعية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.





وفي خطوة تتماشى مع استراتيجية المؤسسة للعام 2020، تأتي تلك الندوات الافتراضية لتشكل منصة تمكن المعنيين من التعرف إلى الفرص الاستثمارية العديدة في ظل توقف البعثات التجارية والقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.





وقال منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة بهذه المناسبة : "ترتبط دولة الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقة وثيقة تعززها القيم المشتركة من الأمن و الاستقرار الاقتصادي والنمو..





وتساهم الشراكات الاستراتيجية والزيارات رفيعة المستوى والمبادرات والبعثات التجارية في تعزيز تلك العلاقة الثنائية، وتوفر الندوات الافتراضية في الوقت الراهن منصة فعالة للتعرف إلى إمكانات الاستثمار في أهم القطاعات." و انطلقت ندوات التواصل مع المستثمرين التي جرت بالشراكة مع / OCO Global / و المركز البريطاني للأعمال اعتبارا من يوم 22 سبتمبر الماضي 2020 بالتركيز على قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، بينما أقيمت ندوة افتراضية حول قطاع التكنولوجيا يوم 29 سبتمبر تلتها ندوة افتراضية لقطاع الرعاية الصحية يوم 13 أكتوبر ومن ثم ندوة مختصة بفرص الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية يوم 21 من الشهر نفسه.





وفي هذا السياق قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "تربط المملكة المتحدة ودولة الإمارات شراكة ثنائية قوية، يثريها التوسع المستمر في استثمارات كل منهما باقتصاد الآخر.. ولا شك أن القطاعات الاستراتيجية في دبي لديها العديد من الفرص الواعدة والضخمة للشركات ورواد الأعمال في المملكة المتحدة".





و أضاف القرقاوي: "تعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة فهي تشكل نسبة 40 بالمائة من إجمالي حجم التجارة بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة.. و تظهر بياناتنا أن دبي استقبلت 5.7 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 – ما يشكل زيادة ضخمة قدرها 187 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها في العام 2018 الأمر الذي يؤكد حجم الفرص المتاحة للشركات البريطانية في دبي".





و استعرضت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار "أفضلية دبي" للمستثمرين المحتملين خلال الندوات الافتراضية الأربع بدعم من مجموعة من مؤسسات حكومة دبي المعنية بكل قطاع تمت مناقشته.





و انضم إلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ممثلون عن بلدية دبي وسلطة منطقة جبل علي الحرة ومركز دبي للسلع المتعددة خلال الندوة الافتراضية التي عقدت حول قطاع الأغذية والأعمال الزراعية.





و كانت لمشاركة ومؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي المالي العالمي إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أهمية بارزة في الندوة الافتراضية لقطاع التكنولوجيا، حيث تعد دبي واحدة من المدن الرائدة في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و احتضان الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المتطورة فيما كانت أول مدينة في العالم تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلم الآلة وسلسلة الكتل /البلوكتشين/ والتقنيات المالية وتكنولوجيا المعلومات في المجال الصحي.. و تركز دبي إضافة لما سبق على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأمن السيبراني ونظم المعلومات الجغرافية.





وشهدت الندوة الافتراضية حول قطاع الرعاية الصحية مشاركة كل من هيئة الصحة بدبي ومجمع دبي للعلوم إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار و ذلك في ظل الزيادة المستمرة في عدد سكان دبي والتركيز الدائم على السياحة الطبية الذي يجعل من الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار.





وانضم ممثلون عن سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي وسلطة منطقة جبل علي الحرة إلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتسليط الضوء على أفضلية دبي ضمن الندوة الافتراضية حول قطاع الخدمات اللوجستية.