هيئة الدواء: لن يكون هناك أي نقص في الأدوية.. ومستعدون لزيادة إصابات كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه لن يكون هناك أي نقص في الأدوية خلال الفترة القادمة استعدادًا لأي زيادات متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه "الغمراوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 5 مستحضرات من الريمديسفير و379 من مستحضرات الكحول والمطهرات منذ انطلاق الجائحة".

وقال "في عز هذه الجائحة، نجحت نجحت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتغطية جميع احتياجات البلاد من الأدوية والمستحضرات الطبية، ولم يحدث أي نقص خاصة أن هناك بعض المستحضرات التي يكون بها بدائل كثيرة وهنا يأتي دور الصيدلي والطبيب في توعية المواطنين ببدائل هذه الأدوية وعدم التركيز على ماركة دواء بعينها خاصة أن جميع البدائل يكون بها نفس المادة الفعالة".

وأضاف "استحدثنا نظام للرصد ومتابعة الأدوية ومعرفة الكميات الموجودة، وأصبح عندنا معلومات وتفاصيل التفاصيل لتحليل جميع الأدوية منذ أن كانت مادة خام حتى تصنيعها، ولدينا أنظمة لرصد الكميات المستوردة من الأدوية وكميات المخزون النهائي داخل الشركات".


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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