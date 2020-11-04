في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج وطلاق محمد الطوخي ووداد حمدي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد الطوخي، إذاعي ومنتج وفنان مصري كان يتمتع بصوت جهوري رخيم.

ارتبط محمد الطوخي بعلاقة عاطفية مع الفنانة الجميلة وداد حمدي، والتي كانت تشتهر بلقب خادمة السينما المصرية بسبب قيامها بدور الخادمة في الكثير من الأعمال الفنية، وكللت العلاقة العاطفية بين محمد الطوخي ووداد حمدي بالزواج.

استمر الزواج لعدة سنوات عاش محمد الطوخي مع النجمة الجميلة وداد حمدي أحلى فترات حياته، وصرح أنه يرى وداد السند الحقيقي له وأنها مثال للزوجة الأصيلة التي تعمل على مساعدة زوجها في تحقيق أحلامه ونجاحه.

حدثت خلافات بين وداد حمدي ومحمد الطوخي وتطورت هذه الخلافات كثيرًا حتى انتهت بالطلاق.

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