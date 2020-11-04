مباراة مُثيرة.. هجوم مغربي وتراجع زملكاوي





ومالت السيطرة إلى الفريق المغربي الذي هدد مرمي أبو جبل حارس الزمالك في أكثر من مناسبة بشكل كبير، وتمكن حارس الأبيض من التصدي لهدف مؤكد من أمام عبد الحفيظ رحيمي نجم الرجاء البيضاوي.





واعتمد الرجاء على التمريرات القصيرة واللعب على الأجانب لضرب دفاعات الفريق الأبيض بقيادة محمود الونش ومحمود علاء، والذي كان سدًا منيعًا أمام هجمات الفريق المغربي.





وشهدت الـ40 دقيقة تراجع زملكاوي للدفاع والحفاظ على الهدف الثمين الذي تم تسجيله خارج القواعد في المغرب أمام الرجاء البيضاوي برأس أشرف بن شرقي.

مازال التعادل السلبي يُسيطر على أجواء مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، وذلك بعد مرور 40 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.