غرفة المنشئات السياحية: وضعنا 28 إجراءًا احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا

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قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشئات السياحية، إن الغرفة وضعت 28 اجراءً احترازية منذ دخول السياح للمنشئات السياحية، وجميع العاملين في المنشئات السياحية يرتدون الكمامات تعقم باستمرار، لافتَا إلى أن "الشوك والمعالق" يتم وضعها يوميًا في مياه مغلية لتعقيمها.



وتابع رئيس غرفة المنشئات السياحية، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه قام بالتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بالأمس، ويتم مراعاة كافة تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الأمر، ويتم ارسال مفتشين على المنشئات السياحية للتأكد من مدى تطبيقهم للإجراءات الاحترازية.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.