الألومنيوم يضم مدافع بترول أسيوط في ثالث صفقاته للموسم الجديد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، في الحصول على خدمات إيهاب فؤاد مدافع فريق بترول أسيوط، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

حضر جلسة توقيع اللاعب كل من حسين عبداللطيف المدير الفنى، صلاح صالح المشرف علي الفريق، وسيد قاسم المدير الإداري.

يذكر ان إيهاب فؤاد سبق له اللعب لعدة أندية بالقسم الثاني منها الرجاء وبترول أسيوط قبل أن ينتقل لصفوف نادي الألومنيوم لتدعيم خط دفاع النادي الحمادي.

وجاء إنضمام فؤاد للألومنيوم هو ثالث صفقة يبرمها الجهاز الفني حتى الآن بعد أن نجح في ضم أحمد حمودي، لاعب شبان قنا، وفاروق خالد، صانع ألعاب فريق الداخلية، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

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