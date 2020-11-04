الأهلي يُحدد موعد الإعلان عن صفقة «الصخرة»

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى المارد الأحمر اتفاقه بصورة نهائية مع الرجاء المغربي، للحصول على خدمات بدر بانون لاعب الفريق، والذي وافق على التواجد داخل التتش.

ومن المنتظر أن يتواجد بانون، داخل صفوف القلعة الحمراء بنهاية مشوار فريقه في دوري أبطال إفريقيا، للإعلان عن تفاصيل الصفقة بشكل رسمي.

وقرر النادي الأهلي، الإعلان عن تفاصيل الصفقة بصورة رسمية عقب مواجهة اللاعب مع فريقه للزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار المارد الأحمر، بغض النظر عن نتيجة المباراة التي ستقام اليوم في إياب نصف النهائي، حيث خسر الفريق المغربي ذهابًا بالدار البيضاء بهدف نظيف.

وينضم اللاعب مباشرةً لتدريبات فريقه الجديد، عقب حسم موقف ناديه من البطولة الإفريقية، حيث يواجه الزمالك مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خسر ذهابًا بهدف دون رد.

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