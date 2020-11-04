تصدع عقار سكني في قنا وتجهيز أماكن إيواء للأسر المتضررة

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قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إنه تم تجهيز أماكن إيواء للأسر المتضررة من تصدع منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة الصعايدة في دشنا.



وأضاف الشعيني، أنه جاري نقل الأسر المتضررة إلى أماكن الإيواء بمركز الشباب، ودراسة حالة المبنى.



وكانت الأجهزة التنفيذية بدشنا، برئاسة الدكتور قدري الشعيني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أخلت 5 أسر، من منزل آيل للسقوط، قبل انهياره.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بظهور تصدعات في منزل مكون من 4 طوابق، واحتمالية انهياره، وتم إخلاء المنزل من السكان وفرض كردون أمني حول المنزل.



انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية برئاسة النقيب جمال الشافعي، وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل، بعد اخلائه من جميع السكان.