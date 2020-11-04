درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
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أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أعتزازه وفخره بانتمائه لمهنة الهندسة وبعضوية نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية الكبري الذي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة يقف ورائها المهندسون الذين يعتبرون بحق بناة مصر الحديثة.. جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل بالمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة ومهندس أحمد حشيش امين الصندوق المساعد بمقر وزارة النقل مساء اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020.

وخلال اللقاء أشاد نقيب المهندسين بما شهدته وزارة النقل من مشروعات قومية خاصة مشروعات شبكة الطرق الحديثة وزيادة معدلات السلامة والأمان في السكة الحديد وعلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر الأن في بناء المشروعات والتي تقام بسواعد أبناء نقابة المهندسين.

ومن جانبه أكد أمين عام النقابة أن مهندسي مصر الذين كانوا كلمة السر في تحقيق الجيش المصري العظيم لمعجزة نصر أكتوبر المجيدة قبل 47 عاما ـ لا يزال عطائهم الوطنى متواصل لبناء مصر الحديثة
وفي نهاية اللقاء قدم نقيب المهندسين وأمين عام النقابة درع النقابة لوزير النقل كامل الوزير تقديرا لجهودة. 
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة
درع نقابة المهندسين لوزير النقل .. والوزير : فخور بأنتمائي لمهنة الهندسة

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