تراجع إنتاج النفط الأمريكي في أسبوع

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط  من 11.100 مليون برميل يومياً إلى 10.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر  الماضي.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.02 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 5.66 مليون برميل يومياً.

كما تراجعت صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فقد تراجعت 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم ديسمبر بنحو 3 بالمائة إلى 38.81 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير  بنسبة 3.1 بالمائة إلى 40.97 دولار للبرميل.

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