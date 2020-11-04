عبدو ياغي يزلزل مسرح ذا فويس سينيور بموال عيرتني بالشيب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل خامس حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.


وتألق الفنان اللبناني القدير عبدو ياغي خلال الحلقة وصدح بصوته متألقا بموال عيرتني بالشيب، وانبهر بأداءه أعضاء لجنة التحكيم.

وبدأت قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.

يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس


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