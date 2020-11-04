وسط خطورة مغربية.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك والرجاء المغربي





وشهدت الـ20 دقيقة الأولى من عمر المباراة خطورة من قبل الفريق المغربي الذي هدد مرمي محمد أبو جبل حارس مرمي القلعة البيضاء في مناسبتين.





وفي الدقيقة 17 طالب لاعبي الرجاء البيضاوي الحكم باحتساب ركلة جزاء على محمود علاء مدافع الزمالك، إلا أن الحكم السنغالي نداي لم يلتفت لاعتراضات الفريق المغربي، حيث لم تشهد الكرة أي خطأ على لاعب الفريق الأبيض.

سيطر التعادل السلبي بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، على العشرين دقيقة الأولى من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.