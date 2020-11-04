شاهد.. موسى للمصريين بسبب كورونا: "مش ناقصين دلع.. البلد لا يتحمل إغلاق"

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وجه الإعلامي، أحمد موسى، تحذيرًا للمصريين بسبب جائحة كورونا، واصفًا بيان مجلس الوزراء اليوم بالخطير.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "كورونا بتزيد وهتزيد كتير، وجائز اليوم نعدي الـ200 إصابة، المرض صعب، ولازم نخلي بالنا".



وأضاف أنه يتوقع صدور القرارات المتعلقة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات غدا الخميس، مؤكدًا على ضرورة حملات قوية لضبط وتحرير محاضر لمن لا يرتدون الكمامات.



وتابع "محدش طلب من حد يقعد في البيت بس كل اللي بنطلبه الكمامة، الكمامة هتحميك"، مطالبًا المسئولين بالحرص على ارتداء الكمامة خلال كافة المؤتمرات الصحفية الرسمية.



واستطرد موسى "كورونا خطر، مش ناقصين دلع، البلد لا تحمل إغلاق، يجب ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وتغطية الأنف والفم، وهو هنلبس الكمامة منظر يبقى نخلعها أفضل".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.