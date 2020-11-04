هاني شاكر يختار ميرفت كامل إلى النهائيات في ذا فويس سينيور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل خامس حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.


وتألقت المتسابقة ميرفت كامل خلال الحلقة وصدحت بصوتها واختارها الفنان هاني شاكر لتكمل معه المشوار في نهائيات البرنامج.

وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.

يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس

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