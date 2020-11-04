سميرة سعيد تتألق في "the voice senior"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة سميرة سعيد صورة من برنامج "the voice senior" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سعيد" في الصورة بملابس سوادء وميك أب صاخب وكتبت تعليقا قائله: "مباراة غنايية نارية بين كل الأصوات الذهبية الليلية من برأيكم حيكمل في فريقي".

يذكر أن سميرة سعيد تعد من فريق الحكام في برنامج " the voice senior" وذلك بجانب نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

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