سميرة سعيد تتألق في "the voice senior"

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شاركت الفنانة سميرة سعيد صورة من برنامج "the voice senior" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "سعيد" في الصورة بملابس سوادء وميك أب صاخب وكتبت تعليقا قائله: "مباراة غنايية نارية بين كل الأصوات الذهبية الليلية من برأيكم حيكمل في فريقي".



يذكر أن سميرة سعيد تعد من فريق الحكام في برنامج " the voice senior" وذلك بجانب نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.