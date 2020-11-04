كندة علوش تتألق في حفل زفاف درة مع زوجها عمرو يوسف

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شاركت الفنانة كندة علوش عدد من الصور مع زوجها عمرو يوسف وذلك في حفل زفاف النجمة درة والذي أقيم بأحد فنادق الجونة بحضور عدد نجوم الفن.



وظهرا الثنائي في الصور بشكل رومانسي وكتبت "علوش" تعليقا على الصور قائله: "مع ملكي الساحر".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا بجانب عدد من حكايات مسلسل "إلا أنا".