رونالدو يقوم هجوم يوفنتوس أمام فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن اندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة فرينكفاروزي المجري اليوم الأربعاء، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وستقام المباراة بين يوفنتوس وفيرينكفاروزي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويأتي تشكيل يوفنتوس الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني. 

خط الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – كيلليني. 

خط الوسط: رامسي – أدريان رابيو – فيديريكو كييزا – ارثر ميلو – خوان كوادرادو. 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا.

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