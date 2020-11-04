الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضات أنيس البدري

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول الدراويش في مفاوضات مع الدولي التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة، ونجم الترجي التونسي السابق الذي قاد فريقه لقهر الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهير عام 2018.

وتحدث وحيد في تصريحات تليفزيونية عن بعض اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالدراويش في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم البدري وقال: "لا يوجد مفاوضات رسمية مع أنيس البدري، البعض ربط اسمه بالنادي لكن هذا غير حقيقي".

وأضاف: "لجنة التعاقدات تضع أعينها على أكثر من مهاجم، على سبيل المثال فخر الدين بن يوسف من أفضل اللاعبين ونرغب في ضمه من جديد، أما محمد عواد لم يعرض على الإسماعيلي وهناك اتجاه داخل النادي لرفضه، لكننا نفاوض 6 حراس مرمى آخرين".