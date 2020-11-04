جمهورية شبين يضم لاعب تليفونات بني سويف والمقاولون بالقسم الثاني

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل فريق جمهورية شبين التعاقد مع صفقات جديدة، لدعم خطوطه، استعدادا منافسات الموسم الجدبد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020.2021.

وحصل الجهاز الفني بقيادة أبو العينين شحاته، على توقيع اللاعب صلاح فتحي، جناح مهاجم فريق تليفونات بني سويف، لمدة موسمين في حضور على جلال وكيل اللاعبين.

ويعد اللاعب من مواليد 199 ولعب من قبل في صفوف نادي المقاولون العرب قبل أن ينضم لصفوف التليفونات مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وضم الجمهورية مؤخرا الثلاثي، سيد شعبان قادما من غزل المخلة، وبكر أحمد لاعب دكرنس، وأحمد الدماطي مدافع كوكاكولا والحمام.

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