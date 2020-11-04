فيرنر يقود هجوم تشيلسي أمام ستاد رين بدوري أبطال أوروبا

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستحوض مواجهة ستاد رين الفرنسي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





ويحتل تشيلسي صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.





وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: ميندي.





خط الدفاع: جيمس - كورت زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل.





خط الوسط: كانتي - جورجينيو - ماسون ماونت - حكيم زياش.





خط الهجوم: تامي أبراهام - تيمو فيرنر.



