رحاب مطاوع تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تألقت المطربة الشابة رحاب مطاوع، بفرقتها الغنائية على هامش حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

قدمت رحاب، مجموعة من الأغاني وهي، "مال عليا مال"، و"ع اللي جرى"، و"سامحتك كتير".

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.

وأيضًا على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدى.

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